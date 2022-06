Reggiana, Nate Reuvers primo colpo ufficiale: contratto biennale

Primo colpo ufficiale per la Pallacanestro Reggiana . Il club ha infatti chiuso l'acquisto dello statunitense Nathan Reuvers . L'ala-centro di 211 centimetri è uscito dal College di Wisconsin nel 2021 ed ha giocato l'ultima stagione nel Cibona Zagabria, club con il quale ha conquistato la Lega croata e la Coppa di Croazia, collezionando nella Lega Adriatica 10.7 punti, 5.1 rimbalzi e 1.5 stoppate (primo nella categoria) in 25' di utilizzo medio.

"Sono entusiasta per questa nuova avventura"

"Sono entusiasta di poter iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera a Reggio Emilia - ha dichiarato Reuvers - Sono estremamente grato alla società per l'opportunità che mi ha dato. Giocare sia in Serie A che in Bclc sarà davvero una sfida stimolante e non vedo l'ora di togliermi tante soddisfazione e raggiungere, insieme ai miei compagni, gli obiettivi che ci porremo".