MILANO - L'Olimpia Milano saluta Trey Kell con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale. Il 26enne cestista statunitense naturalizzato siriano lascia il club milanese dopo aver vinto un campionato e una Coppa Italia: "La Pallacanestro Olimpia Milano - si legge sulla nota - ringrazia Trey Kell per come ha aiutato la squadra, dentro e fuori del campo, nel corso della stagione e gli augura tutto il meglio possibile per il suo futuro".