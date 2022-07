Clamoroso Gallinari: a Boston per l’anello Nba!

TORINO - Per l’ufficialità manca soltanto il taglio di Danilo Gallinari da parte dei San Antonio Spurs, ma il Gallo ha comunque scelto. La sua prossima destinazione sarà Boston, inseguirà con i mitici Celtics (dove sarebbe il secondo azzurro, dopo le 18 partite di Gigi Datome nel 2015) l’anello che ancora non ha al dito, l’anello che affiancherà quello del prossimo matrimonio con la compagna Eleonora Boi , madre della piccola Anastasia. Accordo biennale che copre la fine del contratto con Atlanta. Dei 21 milioni e rotti, erano garantiti 5 fino al 29 luglio, ma la cifra comunque finita al Gallo è tra 11 e 12 milioni.

PREGIATO A quasi 34 anni Gallinari era uno dei pezzi più pregiati del mercato dei free agent e ha subito trovato sistemazione nel primo giorno di trattative, preferendo la leggendaria franchigia del Massachusetts ai Chicago Bulls. Miami si era leggermente defilata dopo che Durant l’ha indicata tra le sue destinazioni preferite insieme con Phoenix nella richiesta di cessione presentata a Brooklyn. Il primo a segnalare l’affare è stato Jack Fleischer, poi è intervenuta anche Espn con Adrian Wojnarowski, l’uomo delle notizie sicure dal mondo Nba. Boston ha un’eccezione salariale da 6,5 milioni per il primo anno. Sarà un cambio eccellente per le ali di Boston, Tatum, Brown e Horford, elemento per dare un’opportunità offensiva in più quando il sistema offensivo dei Celtics sarà rotto. E la squadra più forte, reduce da una finale Nba, nella carriera americana di Danilo che comunque sarà in Nazionale agli Europei al via il 3 settembre a Milano.