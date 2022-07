Italbasket, Pozzecco convoca 17 azzurri: ci sono Gallinari e Melli

ROMA - La nuova Italbasket di Gianmarco Pozzecco si prepara per i prossimi impegni nelle Qualificazioni Mondiali ed Eurobasket 2022. Il ct ha convocato 17 atleti per il training camp che si svolgerà dal 3 al 10 agosto a Pinzolo in Val Rendena. Rispetto alla squadra che ha battuto i Paesi Bassi il 4 luglio, tornano a vestire la maglia della Nazionale Danilo Gallinari (fresco di passaggio ai Boston Celtics) e Nicolò Melli: le ultime apparizioni risalgono ai Giochi di Tokyo la scorsa estate. Chiamata anche per Nico Mannion, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. Dopo il training camp in Trentino, la squadra si trasferirà a Bologna per affrontare la Francia nella prima amichevole estiva (venerdì 12 agosto, Unipol Arena ore 20.30). Poi il viaggio a Montpellier per restituire la visita ai francesi e la trasferta per il torneo di Amburgo (semifinale contro la Serbia il 19 agosto e match di chiusura contro Germania o Repubblica Ceca il 20 agosto). Prima dell'esordio all'EuroBasket gara esterna contro l'Ucraina (sede da definire) il 24 agosto e match casalingo contro la Georgia il 27 agosto al PalaLeonessa di Brescia.