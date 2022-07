Fiba Europe Cup 2022/23, sorteggio benevolo per la Happy Casa Brindisi

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Questa mattina a Monaco di Baviera si è tenuto il sorteggio per determinare i gruppi di Regular Season della Fiba Europe Cup 2022/23, competizione alla quale prenderà parte la Happy Casa Brindisi, unico club italiano in corsa per il titolo. Il club pugliese parteciperà per il quarto anno consecutivo a una manifestazione europea organizzata dalla Fiba ed è stata inserita di diritto alla fase a gironi della Europe Cup tra le 10 squadre teste di serie su un totale di 32 partecipanti. L'urna tedesca ha estratto la Happy Casa nel girone F che sarà così composto: Donar Groningen (Olanda), Happy Casa Brindisi (Italia), la squadra sconfitta nella semifinale del Qualification Round Tournament 3 della Basketball Champions League tra il Brose Bamberg (Germania) e la vincente del confronto diretto tra Norrkoping Dolphins (Svezia) e Budivelnyk (Ucraina). La quarta e ultima squadra del girone sarà la vincente del torneo di qualificazione B tra gli austriaci del Kapfenberg Bulls, i romeni del SCMU Craiova, i lituani del CBET Jonava, i kosovari del Sigal Prishtina, gli estoni del Kalve/Cramo e i croati del KK Cedevita Junior. Nella scorsa stagione il trofeo è stato vinto dai turchi del Bahcesehir (in questa stagione disputeranno la Basketball Champions League) nella doppia finale contro Reggio Emilia.