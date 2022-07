Venezia, acquistato Jordan Parks dalla Gevi Napoli

"Entusiasta della scelta"

Parks non vede l'ora di iniziare la sua nuova avventura. "Sono entusiasta della scelta e grato per questa opportunità : la Reyer è un club storico con una cultura vincente, sono orgoglioso di far parte di questa famiglia. Ho visto tante partite di Venezia in questi anni, in particolare ricordo la finale scudetto con Sassari. Arrivo in un club ambizioso che ha tanta voglia di vincere, in questi anni la Reyer ha costruito qualcosa di importante e ora voglio dare anche io il mio contributo. Sono già stato a Venezia e sarà meraviglioso rappresentare questa città , non vedo l'ora di conoscerla meglio", ha dichiarato.