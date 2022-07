Ufficiale: Tariq Owens alla Pallacanestro Varese

VARESE - "Il suo atletismo e l'abilità di essere impattante su entrambi i lati del campo lo rendono un giocatore ideale per lo stile di basket che vogliamo giocare". Il General Manager della Pallacanestro Varese, Michael Arcieri, non ha dubbi: Tariq Owens, nuovo acquisto, è perfetto per la squadra di coach Brase. L'annuncio è ufficiale: "Oggi è un giorno molto felice per la nostra squadra e la nostra società. Tariq è un ragazzo dalla forte personalità, dotato di una grande etica del lavoro ed una smisurata passione per la vittoria. Gli diamo il benvenuto nella nostra famiglia e non vediamo l'ora di averlo a Varese con i suoi compagni e tutto lo staff per in iniziare a lavorare in vista della prossima stagione", ha aggiunto Arcieri.