Fontecchio, è fatta con Utah Jazz: terzo italiano in NBA

Simone Fontecchio agli Utah Jazz, manca solo l'ufficialità. C'è già infatti l'accordo per un biennale da circa 6 milioni di euro all'ala ex Baskonia, pronto a raggiungere Gallinari e Banchero e a diventare il terzo italiano a giocare in NBA, oltre che il decimo azzurro nella lega americana dopo Rusconi, Esposito, Bargnani, Belinelli, Datome, Melli, Mannion e Gallinari e Banchero appunto. Fontecchio, 26 anni, è considerato il miglior prospetto internazionale disponibile, ha segnato una media di 11,9 punti per il Baskonia nell'ACB spagnolo e 11 punti di media in Eurolega la scorsa stagione e ha tirato il 41% da 3 punti nelle ultime due stagioni da professionista.