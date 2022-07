Colpo grosso della Virtus Bologna: ecco Semi Ojeleye

BOLOGNA - "Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con Semi Ojeleye fino al 2024. Ojeleye nasce a Overland Park (Kansas) il 5 dicembre 1994. Ala di 199cm, ha frequentato la High School di Ottawa prima di giocare al College con la maglia di Duke fino al 2015 e con la maglia di Southern Methodist University a Dallas fino al 2017. Scelto al Draft NBA dai Boston Celtics, rimane con i “Green” fino al 2021 mettendo subito in mostra le sue qualità difensive. Nell’estate del 2021 Semi firma un contratto con i Milwaukee Bucks, prima di entrare in una trade che nel febbraio del 2022 lo porta a vestire la canotta dei Los Angeles Clippers. Semi arriva alla Virtus Segafredo Bologna dopo aver collezionato più di 300 presenze in NBA. Virtus Segafredo Bologna dà il benvenuto ufficiale a Semi Ojeleye nella grande famiglia bianconera". Con questo comunicato, la Virtus Pallacanestro Bologna ha ufficializzato l'arrivo di Semi Ojeleye.