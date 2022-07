Ufficiale, Guido Rosselli rinnova con la Scaligera Basket

VERONA - Annuncio ufficiale della Scaligera Basket,che spiega di "aver sottoscritto in data odierna il rinnovo del contratto con l'atleta Guido Rosselli, che continuerà così a vestire la maglia della Tezenis Verona anche nel prossimo campionato di Serie A. Rosselli giocherà la quarta stagione consecutiva con la Scaligera Basket, società con la quale ha conquistando la quinta personale promozione in Serie A dopo quelle con Rieti, Torino, Virtus Bologna e Fortitudo Bologna. Giocatore entrato nel cuore dei tifosi veronesi, Rosselli è stato un pilastro del recente passato della Scaligera Basket contribuendo, dentro e fuori dal campo, al ritorno nella massima serie del club. 107 presenze totali in gialloblù, è stato impiegato per 25 minuti di media a partita durante i quali ha prodotto 7.1 punti, 5.5 rimbalzi e 4.4 assist di media".