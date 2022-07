Bill Russell, leggenda dell'Nba e dei Boston Celtics, è scomparso all'età di 88 anni. Il mondo del basket è in lutto. La notizia è arrivata tramite un comunicato pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale. Russell è mancato "serenamente" con al suo fianco la moglie Jeannine. In carriera, ha vinto 11 titoli Nba di cui 8 consecutivi fra il 1959 al 1966: si tratta di un record che resiste ancora oggi. Inoltre, è stato inserito nella Hall of Fame del basket sia come giocatore che come allenatore.