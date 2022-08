Nba, al via il memorial dedicato a Kobe Bryant: si disputerà a Cireglio

PISTOIA - Il paesino toscano di Cireglio, in provincia di Pistoia, sarà la sede di un memorial dedicato a Kobe Bryant, il campione dei Los Angeles Lakers scomparso nel 2020 in un incidente in elicottero. Il torneo verrà disputato nel piccolo paesino toscano dove l'ex fuoriclasse era cresciuto insieme al padre Joe che, tra il 1987 e il 1989, indossò la maglia dell'Olimpia Pistoia in Serie A1. Il torneo, in programma dal 21 al 23 agosto, prevede la partecipazione di tre giocatori per squadra: sono infatti previste gare eliminatorie domenica a partire dalle 18, mentre semifinali e finale verranno disputate martedì, alla stessa ora. Al termine del torneo ci saranno la premiazione e l'intitolazione del campetto all'ex stella dei Lakers.