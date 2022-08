Italbasket, la Serbia non perdona: Azzurri sconfitti in rimonta 90-86

AMBURGO (Germania) - Terza sconfitta consecutiva nei test match in vista degli Europei per l'Italbasket di Pozzecco. Dopo la doppia sfida con i vice campioni olimpici della Francia, terminata con una sconfitta di misura maturata solo all'over time e una dura lezione subita a Montpellier, gli Azzurri cadono ancora ad Amburgo, battuti in rimonta dalla Serbia per 90-86.