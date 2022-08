Udom promette: "Trento, sarà l'anno della svolta"

Mattia Udom vestirà, da questa stagone, la maglia di Dolomiti Energia Trentino. "Sarà una stagione divertente e impegnativa, si respira grande entusiasmo. L'impatto con la città e il club è stato bellissimo e sorprendente: sapevo di una realtà solida e preparata, ho trovato un'organizzazione fantastica. Credo che possiamo diventare una squadra davvero tosta da affrontare: c'è un bel gruppo di lavoro, di giocatori che danno tutto in campo, e non manca il talento. Tutti mi danno l'idea di essere giocatori pronti a fare ciò che serve per la squadra, per vincere. Per me questo è un anno molto importante, voglio che sia un anno di svolta: ho apportato tanti cambiamenti al mio modo di vivere anche al di là della sfera prettamente sportiva, mi sento pronto a fare un passo in più e raggiungere il massimo del mio potenziale" ha dichiarato Udom.