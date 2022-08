Anche il Los Angeles di Chiellini ricorda Kobe Bryant

TORINO - (e.e.) Nel giorno del suo compleanno (era nato a Filadelfia il 23 agosto 1978), anche il Los Angeles di Giorgio Chiellini ricorda Kobe Bryant. Un'enorme gigantografia in tribuna con Gigi e un messaggio da batticuore: «Mamba Forever. Happy Birthday, Kobe». L'ex fuoriclasse dei Lakers e la figlia (al secolo Gianna Maria-Onore) sono morti il 26 gennaio 2020 nell'incidente con l'elicottero, sulle colline attorno alla città californiana. Il dolore, nella famiglia, è ancora enorme, ma le altre eredi Natalia Diamante, Bianka Bella e Capri crescono e mamma Vanessa fa di tutto perché siano forti, in tutto, ogni giorno. Con l'Italia dentro: erano in vacanza da noi, qualche settimana fa. Nei loro nomi c'è poi l'amore che Kobe aveva per il Belpaese dove era cresciuto al seguito di papà Joe.