Italia in ansia, dramma per Gallinari: infortunio al ginocchio

BRESCIA - Quanto vale una vittoria, un’altra vittoria che ti avvicina al Mondiale 2023 , quando il tuo miglior giocatore va ko per un grave infortunio e dovrai molto probabilmente rinunciarvi agli Europei che aspettavi da 31 anni, a 3 giorni dal debutto? Il crack al ginocchio di Danilo Gallinari , all’inizio dell’ultimo periodo, offusca il prezioso successo dell’Italia sulla Georgia in un PalaLeonessa di Brescia che riempie gli azzurri di entusiasmo. Fontecchio (21 punti), Spissu (15) e Datome prendono per mano l’Italia che da Gallinari, al momento dell’infortunio, aveva avuto 15 punti sui 22 di squadra nel solo terzo periodo. Da guida non solo spirituale. Il ct Pozzecco a fine gara fatica a trovare le parole: «Il Gallo era così gasato da giocare questa partita, stava facendo così bene, era un piacere vederlo giocare. Non so proprio se Danilo potrà essere disponibile tra pochi giorni. Una diagnosi non c’è ancora, mi auguro non abbia nulla, ma l’ho visto soffrire tremendamente . Con lui avremmo potuto vincere l’Europeo. Sono comunque orgoglioso della riposta che mi hanno dato i miei ragazzi, anche se non ne avevo bisogno. Li adoro. Ho un rispetto verso questa squadra che nemmeno potete immaginare». Però, visti i tanti infortuni in preparazione nelle nazionali: «D’ora in poi esigo che i giocatori vengano protetti». E capitan Gigi Datome aggiunge: «Ci devono ascoltare per le finestre Fiba: si gioca troppo». E poi: «Difficile parlare della partita dopo l’infortunio di Gallinari. E’ stata una gara dura, molto buona, tranne che per quanto accaduto Dannilo».

Sullo stesso tema interviene Ilias Zouros: «Ci sono troppe partite prima degli Europei e poi succedono infortuni come quelli di Shengelia e Gallinari».

L’inizio è da mani fredde per gli azzurri che impiegano un minuto e mezzo a segnare i primi punti: 0-7 firmato Shermadini prima di due triple di Spissu che ritrova la mira dopo le altre gare un po’ così. Fontecchio scalda il PalaLeonessa con la tripla del primo vantaggio (12-9), Gallinari e Mannion segnano il solco sul 25-18 del mini intervallo. Nel secondo quarto l’inizio è di marca georgiana: bisogna andare fino al -5 (25-30) per poi rialzare la testa con Fontecchio e Spissu (31-30). L’Italia prova a correre, ma i georgiani spezzano il ritmo e Pozzecco si prende un fallo tecnico entrando in campo per protestare. Le schiacciate di Melli e i canestri pesanti di Fontecchio e Mannion segnano il massimo vantaggio del 18’ (42-34).

Il rientro dagli spogliatoi è uno choc per il pur generoso pubblico bresciano: triple su triple della Geoergia (Tsinstadze non perdona) per uno 0-12. Pozzecco deve rispolverare Gallinari per rientrare in partita: 8 punti dell’ala dei Boston Celtics per il 51-54 del 25’, corretto dalla tripla del pareggio di Tonut. Da lì alla fine è un punto a punto che un mostruoso Gallinari trasforma per un attimo nel + 6 (66-60). Altre due triple di Sanadze resettano il punteggio, ma il dramma vero si materializza al minuto 31: lanciato in transizione, Gallinari si ferma il ginocchio sinistro si blocca fa crack. Sul PalaLeonessa cala il gelo. L’Italia prova a riprendersi dallo choc. Il pubblico bresciano sostiene. Datome prende il mantello del supereroe lasciato dal Gallo. Con l’aiuto di Spissu, i tiri liberi di Melli e i contropiede di Tonut la Georgia è schienata. Ma c’è poca o zero voglia di sorridere.

Italia-Georgia 91-84

ITALIA: Spissu 15 (1/2, 4/6), Mannion 6 (0/1, 2/6), Biligha, Tonut 7 (1/3, 1/3), Gallinari 17 (5/6, 1/1), Melli 12 (2/2, 0/1), Fontecchio 21 (1/4, 4/7), Ricci 4 (0/2, 1/5), Polonara (0/3, 0/3), Datome 9 (3/6 da 3); ne: Baldasso, Pajola. All Pozzecco.

GEORGIA: Andronikashvili (0/2, 0/1), Mamukelashvili 8 (4/5, 0/1), Jintcharadze 5 (1/1, 1/2), Burjanadze 3 (1/2 da 3), Tsintsadze 8 (1/1, 2/4), Shermadini 12 (4/5, Sanadze 11 (2/3, 2/3), Bokolishvili, McFadden 16 (4/11 da 3), Bekauri 2 (1/1 da 2), Bitadze 19 (5/10, 2/4) All. Zouros.

ARBITRI: Poursanidis, Mitrovski, Straube.

NOTE: Parziali 25-19, 43-38, 66-66; da 2: I 10/23, G 18/28; da 3: I 16/38, G 12/28; Liberi: I 23/29, G 12/19; Rimbalzi: I 32 (of 8, Fontecchio 8), G 31 (of 5, Bitadze 13); Perse: I 9 (Tonut 3), G 15 (Tsinstadze 4); Assist: I 24 (Fontecchio 6), G 19 (Tsinstadze 11); Spettatori 4.000.