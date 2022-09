Melli e Fontecchio show, Italbasket agli ottavi di Euro 2022: piegata la Croazia

MILANO - Rialza la testa l'Italbasket ad Euro 2022 con la vittoria sulla Croazia che porta Datome e compagni agli ottavi. Partono bene gli azzurri guidati da Melli (9 punti nel primo quarto) e Spissu, mentre i croati rispondono con Zubac, Saric e Bogdanovic: alla prima sirena è 22-17 Italia. In apertura di secondo quarto l'ala degli Atlanta Hawks prima accorcia le distanze per i ragazzi di Mulaomerovic, poi firma il sorpasso sul 28-31 a -5' dall'intervallo lungo. Tonut capisce il momento e riporta avanti la Nazionale, Fontecchio e Polonara seguono il compagno e il vantaggio diventa di +8 al riposo (42-34). Al ritorno sul parquet ancora Bogdanovic, con l'aiuto di Zubac, segna un parziale di 14-5 in 5' che permette alla Croazia di passare avanti di 1. L'Italia si risveglia con Melli, ma Bogdanovic è una sentenza e i croati chiudono il terzo quarto sul +4 (55-59). Nell'ultimo quarto si risveglia l'orgoglio azzurro con Fontecchio e Pajola, il controsorpasso è servito con un parziale di 17-8 che porta l'Italia a +5, sul 72-67, a 5 minuti dal termine. Il duo Fontecchio-Melli (saranno 19 a testa a fine gara), continua a dipingere e Pozzecco può festeggiare con l'81-76 che vale vittoria e terzo posto nel girone da mantenere l'8 settembre contro il fanalino di coda Gran Bretagna.