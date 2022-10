Mondiali basket femminile: Usa, record di punti contro la Corea del Sud

Clamoroso ai Mondiali di basket femminile in corso a Sydney in Australia: gli Stati Uniti hanno battuto il record di punti nella storia della competizione mettendo a segno 145 punti contro la Corea del Sud. Le americane, già qualificate per i quarti di finale, hanno infatti superato le avversarie per 145-69 nel quarto match del Girone A, superando il precedente primato che apparteneva al Brasile da ben 32 anni, quando nel 1990 sconfisse la Malesia per 143-50. Da record anche le statistiche del match con i 56 rimbalzi degli Usa contro i 20 delle coreane.