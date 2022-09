Torna la Serie A, Petrucci: "Ripartiamo dall'entusiasmo degli Europei"

Si parte con la Supercoppa

La Supercoppa Italiana aprirà la stagione 2022-23. Appuntamento al PalaLeonessa di Brescia dove - mercoledì e giovedì prossimo - verrà assegnato il primo trofeo dell’anno con la formula della Final Four. L’Olimpia Milano, la Virtus Bologna, la Bertram Tortona e la Dinamo Sassari si contenderanno la Supercoppa Italiana. Il 28 Settembre (alle 18) è in programma Tortona-Sassari, alle 20.45 andrà in scena l’altra semifinale Olimpia Milano-Virtus Bologna. Il giorno successivo - giovedì 29 settembre - le vincitrici si sfideranno sul parquet alle 20.45 per l’assegnazione del titolo.

Le parole del Presidente Petrucci

"Noi vorremmo trasmettere le nostre partite in chiaro - ha ammesso il presidente della Federbasket Giovanni Petrucci - ma se quando si fanno le gare vincono altri, invece della RAI, non possiamo fare altro. L’entusiasmo riscontrato agli Europei dimostra che tante volte si fanno critiche eccessive per delle virgole: cerchiamo di prendere il buono dalle squadre di serie A. Eravamo sesti nel ranking in Europa, ora siamo terzi: vuole dire che i nostri dirigenti e le nostre società hanno lavorato moltissimo”.

La garanzia del presidente di Lega

"Sarà un campionato di altissimo livello - sottolinea il presidente della Lega Basket Umberto Gandini - è una stagione importante, mi auguro che sia normale dal punto di vista logistico. La pandemia ha fatto tanto male alle nostre società , che sono riuscite a resistere e si presentano ai nastri con grande passione e voglia di ben figurare”. Il presidente di Lega ha inoltre speso parole importanti per chi - come i broadcaster - ha voluto investire sul basket italiano. "Tutte le tv in qualche modo ci seguiranno - ha sottolineato Gandini - ringrazio Eleven che ha investito tanto, e con cui cominceremo la collaborazione con un accordo di tre anni, poi vedremo. Li ringrazio per aver applicato i dettami della legge Melandri, cioè un accordo con Eurosport per avere un'offerta globale sul mercato pay. Poi ho voluto mettere l'accento sulle partite in chiaro perché per crescere, il nostro sport, deve anche essere visibile".

Il basket in tv

Tutte le partite del campionato di Serie A di pallacanestro verranno trasmesse sulla piattaforma Eleven. Una delle sfide di ogni singola giornata verrà proposta in chiaro su Dmax, canale 52 del digitale terrestre. Una volta al mese - dal 2 ottobre - la domenica pomeriggio (alle 18.10) Canale 9 trasmetterà in chiaro la migliore partita della giornata. La stessa emittente Canale 9 si è assicurata i diritti per le semifinali e la finale di Coppa Italia e - in chiaro - tutte le partite play off di basket. Per quanto riguarda i diritti all'estero, Infront sarà il distributore della Legabasket nel mondo.