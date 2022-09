Basket, ai Mondiali nuovo primato per la nazionale femminile USA

SYDNEY (Australia) - Nuovo primato per la nazionale di basket femminile degli Stati Uniti che - ai Mondiali - conquista la 27ª vittoria consecutiva . La vittoria contro la selezione di Bosnia ed Erzegovina ai Mondiali per 121-59 consente alle cestiste statunitensi di battere il precedente record della stessa nazionale ottenuto nel 2006. All’epoca, una sconfitta contro la Russia concluse la serie positiva di ventisei vittorie consecutive ottenute ai Mondiali.

Il record assoluto

Il successo contro Bosnia ed Erzegovina per 121-59 ha visto protagoniste Kelsey Plum (20 punti) e Chelsea Grey (16 punti). Dopo aver ottenuto il record di punti contro la Corea del Sud, in questa edizioni dei Mondiali le atlete americane hanno stabilito un altro primato. Ma per ottenere il record assoluto dovranno superare la Nazionale di basket femminile dell’Unione Sovietica che - tra il 1959 e il 1986 - ottenne ai Mondiali 56 vittorie consecutive.