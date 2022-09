Diretta Tortona-Sassari ore 18 e Milano-Virtus Bologna ore 20.45: come vederle in streaming e in tv

BRESCIA - La stagione 2022-2023 di basket italiano prende il via ufficialmente: al Pala Leonessa di Brescia è infatti di scena la Supercoppa Frecciarossa , coi primi due match che decreteranno l'accesso in finale. Dopo l'esperimento delle ultime stagioni con le fasi a gironi, si ritorna al format delle Final Four, che quattro squadre che si contenderanno la vittoria del trofeo: i Campioni d’Italia in carica dell’ Olimpia Milano (detentori della Coppa Italia), la Virtus Bologna (vice-campione d’Italia e finalista playoff), la Bertram Tortona (finalista di Coppa Italia) e la Dinamo Sassari (semifinalista ai playoff). Il programma si aprirà con la sfida tra Tortona e Sassari alle 18:00, a cui farà seguito alle 20:45 il big match tra l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna. I vincitori di queste due sfide si giocheranno la finale, giovedì 29 settembre alle 20.45.

Milano-Virtus Bologna, la 'classica': Messina per 'spodestare' Scariolo

L'Olimpia Milano si presenta al match come Campione d'Italia, avendo nella scorsa stagione ottenuto il suo ventinovesimo scudetto dopo aver battuto proprio la Virtus, avversaria odierna, in finale playoff. Curiosità fra le fila della squadra di Ettore Messina per vedere all'opera i nuovi arrivati Tonut, Mitrou-Long e Pangos. La Virtus Bologna di Sergio Scariolo, da poco laureatosi Campione d'Europa sulla panchina della Spagna, cercherà di riconfermarsi dopo il successo nella scorsa Supercoppa. Senza Shengeila, out per alcuni mesi a causa dell'infortunio alla spalla, le V nere si affideranno alla classe e alla personalità dei punti cardine Hackett, Teodosic e Belinelli, così come alla spregiudicatezza e alla gioventù di elementi come Camara, Menao, Mickey, Bako e Ojeleye: appuntamento fissato alle ore 20.45.

Tortona-Sassari, Ramondino contro Bucchi per continuare a stupire

Entrambe semifinaliste dei playoff 2022, Tortona e Sassari si contendono un posto nella finalissima del primo trofeo stagionale. I piemontesi di Ramondino, vera rivelazione della scorsa stagione, si presenteranno al match senza il giocatore cardine della scorsa stagione, JP Macura (alle prese con un problema alla schiena). Tanta curiosità per i nuovi innesti Semaj Christon, ex Pesaro e lo scorso anno a Ulm, in Germania, per la guardia Demonte Harper, ex Brindisi e Avellino, dal Limoges, e per Leon Radosevic, centro croato ex Milano, arrivato in estate dal Bayern Monaco. "Sassari ha una grande capacità di giocare in velocità anche con i lunghi e facilità a convertire la difesa in attacco", ha detto Marco Ramondino alla vigilia. La Dinamo invece, le cui uniche novità sono il play Chris Dowe, lo scorso anno al Prometey in Ucraina e poi al Bamberg, l’ala Jamal Jones, ex Verona, e il centro Chinanu Onuaku, arriva al match con l'obiettivo di confermare il finale in crescendo della scorsa stagione: "Tortona, come noi, ha cambiato poco rispetto alla passata stagione. Sappiamo che sarà una bella sfida contro una buona squadra", ha affermato Bucchi. Fischio d'inizio del match alle ore 18.

Supercoppa Frecciarossa, orari e come vederla in Tv e in streaming

Entrambi i match, sia Tortona-Sassari in programma alle ore 18.00 che Milano-Virtus Bologna in programma alle ore 20.45, saranno visibili in diretta TV su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Eleven Sports, Eurosport Player, Discovery+ e Dazn.