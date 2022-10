Se il basket si muove unito e fa sistema

Un piccolo segnale di unità che vale come spunto per il futuro. Il basket italiano è riuscito a ottenere l’anticipo del primo derby di Eurolega evitando la concomitanza con Italia-Spagna ,- gara di qualificazione mondiale 2023 che andrà in scena anche sulla Rai tv l’11 novembre. L’unità di intenti e la capacità di fare sistema ha colto il risultato. La spinta della Fip (Petrucci), insieme con legabasket (Gandini), soprattutto delle due società impegnate, l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna. Un buon lavoro, si spera contribuisca a un futuro in cui Eurolega e Fiba riusciranno ad armonizzare gli impegni e la Fiba si adeguerà agli standard qualitativi del professionismo.

Incoraggia che la spinta comune sia emersa per un evento che ha importanza relativa, che mostrerà nazionali di secondo livello (perché mancheranno gli Nba e molti di quelli in Eurolega). Una sconfitta non impedirebbe alla Spagna, ma nemmeno all’Italia di andare ai Mondiali 2023, che saranno cruciali soprattutto per gli azzurri se riusciranno a convincere Banchero. Il debutto dell’americano che volle farsi italiano in ricordo delle radici paterne è andato oltre le attese. Qualcuno teme che Banchero possa essere attratto dalle sirene della Nazionale Usa. Noi no, ma Banchero potrebbe optare per lavoro e riposo e potrebbero spingerlo in tal senso gli Orlando Magic. Il viaggio di Trainotti e Pozzecco ai primi di dicembre sarà importante. Fatte tutte le eccezioni di rito, Italia-Spagna può essere una bella vetrina, complice la presenza del ct spagnolo vincitutto Scariolo, uno di noi, magari con la partecipazione di giovani emergenti azzurri. Intanto il campionato continua a mostrarsi equilibrato. Ma il livello non è altissimo e lo dimostrano le italiane (fatta eccezione per Milano) in Europa. Dimenticavamo quasi gli mvp italiani di giornata. Emerge a Varese Tomas Woldetensae (a proposito di azzurrabili), ma come non citare il veneziano Riccardo Rossato? 20 punti nella prima vittoria di Scafati. Aveva fatto tutte le giovanili azzurre. Poi solo A2. A 26 anni ce l’ha fatta.