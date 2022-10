Basket, Perkins lancia Brindisi al fotofinish: che bagarre in Europe Cup

BRINDISI - Al PalaPentassuglia di Brindisi l'Happy Casa di coach Vitucci batte 88-86 il Kalev/Cramo in un finale thriller. Partita equilibrata, decisa nel 4° periodo in favore dei padroni di casa: sul 69-69 Brindisi piazza un parziale di 19-7 e scappa sul +12 (83-71) grazie al canestro di Mascolo a 4'33" dalla sirena finale. La partita sembra ormai indirizzata, ma la compagine estone non si arrende e compie una clamorosa rimonta, portandosi in vantaggio sull'86-85 a 12" dopo un 2+1 firmato da Van Beck autore anche della rubata a Mezzanotte. Brindisi ha l'ultimo tiro, Reed sbaglia da 3, ma Mezzanotte conquista il rimbalzo, passa a Perkins che subisce un fallo anti-sportivo a 4": il lungo americano è gelido e fa 2/2 per il contro-sorpasso (87-86). Quindi, Reed, dalla lunetta mette il primo e sbaglia il 2°, lasciando solo 2" agli ospiti, ai quali non riesce il miracolo sulla sirena. Per l'Happy Casa, che aggancia i rivali odierni e Budivelnyk in testa al gruppo F di Europe Cup a quota 5 punti in 3 partite, si tratta della seconda vittoria consecutiva: top scorer, con 14 punti a testa, Jason Burnell e Nick Perkins. La compagine pugliese sarà ora impegnata il 2 novembre al Pala Coccia di Veroli contro il Budivelnyk Kive.