Derby e Nazionale, una settimana da ricordare per il basket italiano

Comincia una settimana storica per il basket italiano. Di club e per la Nazionale. Perché da 14 anni, cioè dai tempi di Siena-Virtus, non si viveva un derby italiano di Eurolega, un confronto tra due nostre società, peraltro strutturate e ambiziose. Due società che davvero giocano il derby d’Italia come nel calcio Juve e Inter e che non si ritrovano contro in Europa dal 1997. Certo, la classifica di Olimpia Milano e Virtus Bologna non volge ancora al bel tempo, l’Armani è alle prese con troppi infortuni, la Virtus sta recuperando tutti, ha appena rivisto Shengelia, ma deve armonizzarsi e riabituarsi all’Eurolega. È bello sia stato concesso l’anticipo per non sovrapporre una partita storica - perché rimette l’Italia nella mappa del basket che conta - alla gara della Nazionale. E poi, appunto, ci sarà la Nazionale contro i campioni d’Europa della Spagna. C’è la possibilità vincendo anche la successiva sfida alla Georgia, di qualificarsi ai Mondiali, che non dovrebbero proprio essere in dubbio. Ma non conta tanto la sfida, poco più che un’amichevole e - l’abbiamo detto - all’interno delle finestre Fiba che per noi restano illogiche e tali da falsare risultati e ranking vista l’assenza dei migliori (della Nba e di Eurolega).