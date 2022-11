L'Olimpia crolla ancora in Eurolega, bene Venezia in Eurocup e Reggiana in Champions

MILANO - Quinto ko consecutivo in Eurolega per l'Olimpia Milano, il sesto in nove partite stagionali: al Mediolanum Forum del capoluogo lombardo, infatti, l'Anadolu Efes - trascinato dai 24 punti dell'americano Clyburn - si impone con uno schiacciante 80-51 e si porta all'undicesimo posto della classifica, appena dietro la Virtus Bologna, che ha però una gara in meno. Prova incolore dell'Armani, col solo Mitrou-Long in doppia cifra (10), seguito da Melli, fermo a 9.