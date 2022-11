Nba, Banchero sposa l'Italia: «Ottima squadra, giocherò in Nazionale»

TORINO - Paolo Banchero giocherà per l'Italia. Anche nell'intervista al sito della Fifa il fuoriclasse di Orlando, numero uno delle scelte Nba quest'anno, ribadisce l'amore per il tricolore. E sulla Nazionale ha solo parole al miele: «Battere una squadra come la Serbia dimostra di cosa è capace la Squadra Azzurra. Abbiamo un'ottima squadra e il futuro è roseo, questo è sicuro. Nico Mannion è un mio buon amico e parliamo spesso di varie cose. Voglio sempre saperne di più sull'Italia, sulla cultura e sulla Nazionale. E lui mi dice solo grandi cose sulla Squadra Azzurra, sui ragazzi e sullo staff tecnico. Per vincere bisogna portare il meglio dei giocatori, e giocare insieme. Quando giocherò in nazionale, sarò un altro giocatore, e mi impegnerò ad essere il miglior compagno di squadra, un giocatore in grado di aiutare l'Italia. Il basket è uno sport di squadra e sarò entusiasta di dare il mio contributo alla squadra prima o poi e di fare grandi cose».