Trento e Brescia steccano in Eurocup, Reggio Emilia ko in Champions

Serata nera per l'Italia del basket con le tre protagoniste tra Eurocup e Champions League tutte sconfitte, tutte in trasferta. Trento si arrende al Buducnost Podgorica nel Gurppo A di Eurocup: 73-58 il finale con i padroni di casa montenegrini in controllo per tutto il match grazie ad un Jagodic-Kuridza da 20 punti. Alla Dolomiti Energia, che riesce a condurre solo nel primo quarto chiuso avanti di 4, non basta il duo a stelle e strisce Atkins-Lockett. Stessa sorte per la Germani, ma nel gruppo A, sul parquet dei lituani del Lietkabelis. Gli uomini di Magro restano a galla all'intervallo grazie ad un super secondo quarto, poi equilibrio totale con i padroni di casa che riescono a spuntarla alla volata finale. La doppia doppia di Gabriel non basta ai lombardi ad evitare il 79-70 finale.