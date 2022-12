Basket, Champions: Sassari batte l'Unicaja ma non basta. Brescia ok in Eurocup

La Dinamo Sassari fornisce una prova d'orgoglio in Champions League e si impone con il risultato di 92-82 sull’Unicaja ma non basta. Nella sesta giornata del Gruppo G la squadra di Piero Bucchi compie un'impresa battendo gli spagnoli primi in classifica a casa loro ma la vittoria del Paok in casa del Dijon condanna gli isolani. Può sorridere il Brescia in Eurocup dopo il netto successo contro il Bursapor con il punteggio di 110-74. Il team di Alessandro Magro contro i turchi conquista dunque la quarta vittoria (la seconda consecutiva dopo aver superato il Cedevita Olimpija per 83-80) in 9 partite.