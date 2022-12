Eurocup, Trento e Venezia ko. Reggio Emilia fuori dalla Champions

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria in campionato contro l'Olimpia che Trento ripiomba nuovamente nell'oblio europeo. Pesante sconfitta esterna per i ragazzi di Molin che non riescono dare seguito al buon momento, crollando per 80-57 sul parquet dello Slask Wroclaw nel 9° turno di Eurocup. Serata maledetta per la Dolomiti Energia incapace di entrare in partita e spazzata via dai polacchi che smuovono le acqua in fondo alla classifica del gruppo B al termine del girone di andata. Per la Reyer, nel gruppo A, arriva il ko casalingo contro il Prometey per 71-75. Sfida dai due volti con i lagunari che conducono il primo tempo per poi crollare nel terzo quarto che diventerà decisivo ai fini del risultato. Inutile il 13+7 a referto di Brooks e gli 11 punti di Freeman ad evitare la sconfitta e l'aggancio in classifica da parte degli ucraini.