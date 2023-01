Siamo in NCAA nel match tra Central Michigan e Northern Illinois e sul punteggio di 69-54 per i padroni di casa avviene il curioso episodio che ha già fatto il giro del mondo: Kaleb Thornton di Northern Illinois ha fatto canestro tenendo in mano una delle due scarpe che aveva appena perso. Il video è già diventato virale sui social, dando visibilità al ragazzo degli Huskies.