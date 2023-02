Clamoroso dalla Grecia: il Panathinaikos su Pozzecco!

Pozzecco, la Nazionale e Banchero

Il fatto è che Pozzecco, a giorni se non a ore, diventerà papà per la prima volta e proprio non se la sente di lasciare la moglie ora. Inoltre la prossima settimana torna in campo la sua Nazionale per le qualificazioni mondiali, che gli azzurri hanno già conquistato, ma il ruolo del Poz è troppo importante. Proprio il 23 l'Italia ospita l'Ucraina a Livorno. Inoltre l'ex campione ha un rapporto speciale con la Fip e il presidente Petrucci. Il tecnico sta continuamente girando per i campi, parlando con i giocatori e con i settori giovanili. Poco tempo fa è andato anche in Usa a conoscere Paolo Banchero. Insomma Poz è pronto a un altro no. Ma le offerte possono diventare irrinunciabili e allora la palla passerebbe nelle mani di Petrucci. Fossimo noi nel presidente Fip accetteremmo di trasformare il contratto di esclusiva in part time, per mille motivi, tra cui il ritorno in termini di immagine, l'esperienza per Pozzecco, nonché il risparmio e la possibilità di investire il denaro in altre attività... Ma tutto questo è prematuro, se non superfluo. Resta l'offerta importante che attesta la considerazione conquistata da Pozzecco a livello internazionale.