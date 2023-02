Basket, sarà Virtus Bologna-Brescia la finale di Coppa Italia

TORINO - È senza storia la prima semifinale della Final Eight di Coppa Italia di basket in corso a Torino. La Virtus Bologna, avanti fin dal primo quarto con un parziale di 29-12, travolge Tortona 90-65: Belinelli guida gli emiliani con 20 punti, bene anche Shengelia con 18, mentre tra i piemontesi si salva solo Harper, miglior realizzatore con 14 punti. Le V nere se la vedranno all'ultimo atto della manifestazione - il 15° della propria storia, ma il titolo manca dal 2002 - con la Germani Brescia, che al Pala Alpitour ha sconfitto Pesaro con il punteggio di 74-57: decisive le prestazioni di Della Valle (15 punti) e Massinburg (13), alla Vuelle non basta Kravic (12 + 11 rimbalzi). Leonessa per la seconda volta in finale dopo quella persa nel 2018 contro Torino.