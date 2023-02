Della Valle show, Brescia batte la Virtus Bologna e trionfa in Coppa Italia

TORINO - Brescia vince la Final Eight di Coppa Italia di Torino e conquista il primo trofeo della sua storia . La Germani, dopo aver eliminato ai quarti Milano e in semifinale Pesaro, ha battuto in finale la Virtus Bologna 84-76. Protagonista assoluto Della Valle , top scorer con 26 punti. Alla Segafredo non sono bastati i 24 punti di Belinelli.

Coppa Italia, nuovo record di spettatori

L'edizione 2023 della Frecciarossa Final Eight ha stabilito il nuovo record di spettatori di sempre nella storia della Coppa Italia non solo per quanto riguarda il dato complessivo per una edizione di una Final Eight (36.592) ma anche quello di singola giornata di gare: quarti di finale (rispettivamente 6.590 mercoledì 15 e 6.331 giovedì 16), semifinali (11.735) e finale (11.936). Lo comunica la Lega Basket. L'aumento rispetto alla precedente edizione con più pubblico (Pesaro 2020) è stato del 16%.