Basket, Qualificazioni Mondiali: l'Italia supera l'Ucraina, Mannion show

LIVORNO - Il pass per il Mondiale in tasca non basta all'Italia di Pozzecco che al PalaLivorno superano l'Ucraina per 85-75 nella penultima gara dei Fiba World Cup 2023 Qualifiers. Protagonisti della serata Niccolò Mannion e Marco Spissu, rispettivamente autori di 28 e di 21 punti, la piccola tegola invece è l'uscita anzitempo, per infortunio, di Paul Biligha: per l'ala-pivot dell'Olimpia Milano sospetta distorsione al ginocchio. Gara molto equilibrata, con le squadre negli spogliatoi all'intervallo sul punteggio di 43 pari. Nell'ultimo quarto il break decisivo in favore del team allenato da Gianmarco Pozzecco, che ha preso il largo nella fasi conclusive del match. Da segnalare l'esordio assoluto in maglia azzurra di Riccardo Visconti. Il prossimo e ultimo impegno per l'Italia nelle qualificazioni dei Mondiali è in programma a Caceres, contro la Spagna, domenica alle 18.