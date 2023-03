Hackett: "Lo scudetto e mi godo gli ultimi giri, è stato un grande viaggio”

Un anno di DH23 a Bologna va celebrato. Daniel Hackett debuttava nella Virtus il 9 marzo 2022 nell’Eurocup poi sollevata. E ora è in pole per i playoff scudetto.

Daniel, con la vittoria a Milano, terza su 4 con l’Olimpia, che messaggio manda la Virtus?

«Come ha detto coach Scarolo è una buona iniezione di fiducia per una buona prova su un campo ostico, ma rimane una partita con poco peso. Possiamo mantenere il fattore campo nei playoff , ma non farei salti di gioia, resta stagione regolare e le gare che contano saranno più in là».

Cosa vi è mancato in Eurolega?

«La continuità ad alto livello. Siamo stati altalenanti, frenati anche un po’ dagli infortuni. E forse ci è mancata un po’ di caparbietà nell’andare a prendere 2-3 vittorie, la differenza è poca tra i playoff e restare fuori».

La Virtus non ha la licenza, merita la conferma in Eurolega?

«Assolutamente sì, la presidenza e la società hanno fatto un lavoro di grandissima qualità per mettere i giocatori nelle condizioni di esprimersi al meglio e hanno off erto un prodotto importante, portato tante gente al palasport. Sono ottimi spunti per meritare la wild card, anche se a livello politico non so come valuteranno e non voglio entrarci. Ma la squadra ha lottato, ha reso onore al nome Virtus. Se c’è possibilità non vedo perché non debbano offrirci la wild card».

Giocare a fianco di Teodosic?

«Milos mette quasi soggezione a osservarlo e viverlo ogni giorno. Rischi di incantarti per l’abilità di andare a ritmi e in posti originali con la palla. Bisognerebbe filmarlo, è unico. Poi ci mette grande carisma, leadership. Odia perdere, lo dimostra, si fa sentire. Sta dando tanto a Mannion a Pajola, anche a me. Migliora i compagni».

A che punto è della carriera?

«Basta guardarmi in faccia, Mannion mi ha fatto il mazzo in allenamento e sono pronto per andare a letto. Bando agli scherzi, vado per i 36: è stata una bella cavalcata, so di essere agli ultimi giri e quindi ogni opportunità di vincere e migliorare, essere sul campo a sbattermi è una gioia. E la prendo con gratitudine. Ringrazio anche il fisico che mi permette di giocare tante partite al ritmo frenetico di Eurolega. Sono felice di dove sono e di come vanno le cose. Sinceramente non guardavo così lontano in carriera, ma se ora mi volgo indietro, il tempo è volato».

La Virtus ha tanti esterni.

«L’abbondanza c’è, dobbiamo essere pazienti e maturi nel capire i momenti della stagione, sacrificare a volte il proprio per il bene della squadra. E non è semplice, non ci sono minuti per tutti».

Com’è il campionato italiano?

«L’ho ritrovato a un ottimo livello. Tanti giovani interessanti, la Nazionale che sta avendo ottimi risultati: non è arrivata la medaglia ma è sotto gli occhi di tutti che c’è del buono su cui lavorare. E aver portato negli ultimi anni in A fuoriclasse, fa bene al basket».

Argomento Nazionale. Capitolo chiuso del tutto?

«Si è parlato spesso di Hackett in Nazionale e anche in modi un po’ particolari. Non ho voluto per tanto tempo rilasciare dichiarazioni in merito, né voglio alzare polveroni. Però l’ho detto tempo fa: ho preso il telefono e mi sono messo in contatto con il presidente Petrucci per cercare di trovare un accordo. Ho parlato con Pozzecco, siamo in contatto e il presidente mi ha chiesto di aspettare, quando ci sarà un incontro. Da lì capiremo come muoverci, non voglio aggiungere parole di troppo. Cerco di rispettare il momento».

A Bologna, come si vive?

«Città stupenda per la famiglia stupenda, di giusta grandezza, la cultura culinaria è stellare, la passione di Basket City emoziona quando scendi in campo. Ero un po’ preoccupato viste le mie radici pesaresi e il mio passato. Però spero che i tifosi apprezzino il mio modo di sbattermi per la squadra e per vincere».

Cosa chiede alla vita, da papà?

«Essere papà, crescere Victoria (6 anni) e Liam (3 a giugno) è un bel lavoro, tiene molto occupato e con molte responsabilità. Cerco di fare il meglio, un giorno alla volta. E di curare qualche lacuna personale, di essere una persona migliore e anche un giocatore che lima le cose da somaro».

Quanto è importante lo scudetto. E un bilancio senza?

«Dobbiamo provare a riprendere lo scudetto. Dopo mille gare vuoi essere a festeggiare a giugno. Per ora darei un 7 meno-meno. I meno per la Coppa Italia sfumata e qualche gara persa in Eurolega con ampi scarti, qualche strafalcione. Il 7 perché era il debutto in Eurolega, abbiamo vinto la Supercoppa e siamo primi in A. Bisogna darsi un pacca sulle spalle».