Basket, Banchero: “Italia o Usa? Ancora non lo so”

"Italia o Usa? Non lo so ancora, questa è la domanda che mi fanno tutti in continuazione". Ospite di Quentin Richardson e Darius Miles nel podcast "Knuckleheads", Paolo Banchero confessa di non aver ancora scelto quale nazionale difendere. "Io e mio padre non siamo mai stati in Italia, sto cercando di organizzarmi per andarci in estate perché mio padre mi ha sempre ripetuto di volerci andare, prima o poi, per incontrare quel lato della nostra famiglia che è ancora lì - le parole della stella degli Orlando Magic - C'è stata l'opportunità di avere il passaporto italiano, e diventare cittadino italiano, e l'ho colta".