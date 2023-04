Nba, Lakers e Hawks volano ai playoff

LeBron e Davis trascinano i Lakers, Minnesota Timberwolves ko

Seppur con un po' di difficoltà e dopo un supplementare, i Lakers passano contro Minnesota Timberwolves e accedono al tabellone dei playoff come settima forza, guadagnandosi così la sfida con i Memphis Grizzlies. La firm successo casalingo dei gialloviola è sempre quella di LeBron James che mette a referto 30 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. Doppia doppia pesante anche per un Anthony Davis da 24 punti e 15 rimbalzi, in doppia cifra anche Dennis Schroder (21 punti dalla panchina), Reaves e Hachimura (12 punti a testa). I Timberwolves, privi dello squalificato Gobert, lottano, chiudono i primi due parziali sul +11, poi si fanno scavalcare, ma riacciuffano i Lakers portandoli al supplementare. In evidenza Karl-Anthony Towns con 24 punti e 11 rimbalzi, ne fa 23 Conley, 14 Prince e c'è anche la doppia da 12 punti e 13 assist di Kyle Anderson. Non basta, niente da fare per Minnesota che esce sconfitta e adesso deve attendere la vincente dell'altro play-in tra New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunder per sperare ancora.