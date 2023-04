Varese, stagione in bilico: ora si cambi

Pensare che il basket italiano e questa federazione vogliano colpire Varese, una società leggendaria, con un personaggio importante come Bulgheroni, con Scola è il nuovo progetto, ebbene non ha senso. Il punto che è se non ci fosse stata sanzione, altre società una volta retrocesse sarebbero insorte. Perché stando agli atti e soprattutto alle norme vigenti, la Pallacanestro Varese non avrebbe potuto iscriversi al campionato con un Bat in corso e senza peraltro scriverlo nella documentazione. La sanzione sembra dunque dire: non avreste potuto giocare, ora è tardi, ma ecco la punizione per ripartire dalla A2. E forse si sarebbe rischiato di più. Ovviamente sorgono domande: per esempio perché non depistare in Fiba la somma (che magari permetteva una difesa migliore)? E comunque, perché un bat di questo genere per un giocatore utilizzato tre volte quasi 4 anni fa mette fuori legge una club quando negli ultimi anni abbiamo visto casi ben più gravi? Forse il basket italiano ha bisogno di nuove norme, anche più stringenti, sempre legate alle finanze delle società. Versamenti più rilevanti per partecipare, per esempio. Ma soprattutto, il Basket italiano non ha bisogno di avere una stagione in bilico, perché come si possono disputare playoff (cui Varese parteciperebbe, senza la penalizzazione)? E come si può dirimere la lotta salvezza se poi magari gli altri gradi di giudizio cambieranno lo scenario? Si potrebbe andare verso una Serie A dispari? Del resto questa non sarebbe una novità. E nella attuale A2 ci sono stati due gironi dispari per il ritiro di una squadra e l’esclusione di un altra.