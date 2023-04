Varese, sul campo la migliore risposta alla pena

Dopo lo choccante mercoledì della sanzione comminata dal tribunale Fip, la migliore risposta di Varese s’è vista sul campo. Una squadra indomita, incapace di arrendersi, in linea con le vittorie precedenti da gruppo meritevole dei playoff. Capace di battere e inguaiare Trieste. Eppoi c’è il progetto alle spalle. Il meno 16 per il Bat vinto da Milenko Tepic su una rivendicazione di contratto del 2019 non ferma Varese, che sta preparando il ricorso contro la Fip. Varese è storia e leggenda e la federazione non avrebbe problemi a ridurre la pena o cancellarla in presenza di dati e prove. Non resta che attendere, già questo lunedì post campionato sarà interessante perché saranno depositate le motivazioni di una sentenza certo pesante, per quanto un po’ meno delle richieste della procura. Nel frattempo continuiamo a chiedere regole più semplici, obblighi più importanti e onerosi per i club all’atto dell’iscrizione, che permetterebbero di aggirare il problema. Frode e illecito sportivo, sono parole pesanti al cospetto di un atto di leggerezza. Ma è vero che le leggi sono leggi e a causa di un arbitrato in Fiba la scorsa estate è stata esclusa dalla A2 l’Eurobasket Roma. Intanto Varese dimostra che non è finita fino a quando non è finita. E così deve essere. L’impresa sarebbe incredibile, ben oltre una qualificazione ai playoff. Però i lombardi hanno già recuperato due punti a Verona e a Napoli, terzultima nell’attuale classifica che ora è solo a più 4. E mancano 4 giornate, la prima già mercoledì. Possono tremare anche Trieste e Treviso, a 20 con Reggiana e Scafati, ma sconfitte e in un evidente momento di calo. È bello che un elemento decisivo di Varese sia stato l’azzurrabile Woldetensae, con le sue triple. I nostri giocatori si impegnano per creare problemi di scelta al ct Pozzecco. E qualche veterano aspetta. Detto questo, è tempo di guardare al futuro e ci sono buone notizie: Tortona permette di accelerare il procedimento di italianizzazione non solo per gli avi e il passaporto già in mano a Grant Basile. La seconda notizia che non deve passare nel dimenticatoio è la festa in un Taliercio colmo di bimbi e ragazzi per le finali della Reyer School Cup che ha portato a canestro 40 bambini. E questo vale uno scudetto.