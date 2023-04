Basket, vincono Olimpia Milano e Virtus Segafredo. Tortona ko a Napoli

La Virtus Segafredo supera Sassari dando impressione di una sicurezza estrema. I bolognesi prendono per il bavero l'avversario dopo l'intervallo lungo e fanno restare i sardi sotto i 70 punti. Il solito Shengelia (18 punti) trascina le V nere, Mickey raccatta rimbalzi (8) mentre, per i sardi, non servono un ottimo secondo quarto e un Bendzius (19 punti) eccellente. L'EA7 risponde da par suo. Impiega 10' per capire come attaccare Treviso, poi pareggia i conti e si stacca nel secondo tempo fino al 92-78 finale. Sugli scudi Voigtmann (21 punti e 7 rimbalzi), cinque giocatori in doppia cifra non sono bastati a Treviso (Iroegbu 22 punti). Clamoroso scivolone, invece, della terza forza del campionato, Tortona, a Napoli. Punteggio che non ammette discussioni (82-69) con i soli Christon (21), Candi (13) e Macura (11) a reggere l'onda d'urto napoletana.