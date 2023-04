Khloe Kardashian single? La rottura con Tristan Thompson: il gossip

Kloe Kardashian torna single?

Mentre Kim Kardashian ha trovato un nuovo amore (dopo aver lasciato Kanye West), per Khloe le cose non sembrerebbero andare per il meglio. Post malinconici e stories automotivazionali sarebbero alcuni degli indizi del momento non felice che starebbe attraversando la star dei reality. "Andare avanti è difficile. Sono stanca delle persone che mi dicono "passa oltre". Sono stanca delle persone che mi dicono "ci vorrà tempo", ha scritto Kloe su Instagram citando una frase di Drake.