Basket, il mondiale del 2027 si giocherà in Qatar

Il Qatar ospiterà un'altra Coppa del Mondo ma questa volta di basket. La FIBA ha scelto il paese del Golfo Persico per ospitare la prossima edizione della Coppa del Mondo maschile. Una cosa non è chiara: ovvero se ci fossero stati altri offerenti. La città di Doha organizzerà tutte le partite dell'evento a 32 squadre. Ma prima di questa edizione ci sarà quella di quest'anno che si disputerà sempre in Asia ma in tre paesi: Filippine, Giappone e Indonesia.