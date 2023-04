Mondiali di basket: oggi il sorteggio, Italia in terza fascia

TORINO - Appuntamento alle 13.30 ora italiana, le 19.30 di Manila, dove si svolge il sorteggio dei Mondiali di basket 2023, (25 agosto-10 settembre). Le 32 squadre sono divise in 8 fasce da 4. L’Italia è in 3ª con Grecia, Germania e Brasile. Nella prima Spagna, Usa, Australia e Filippine in quanto ospitanti. La Nazionale sfiderà nella prima fase squadre delle fasce 1, 5 e 7. Gli azzurri saranno nel Gruppo A (Manila, Filippine), C (Manila, Filippine), E (Okinawa, Giappone), o G (Giacarta, Indonesia). I gruppi B, D, F e H saranno formati dalle Nazionali provenienti dalle fasce 2, 4, 6 e 8. Ci sono criteri di bilanciamento geografico: in un gruppo può essere inserita una sola squadra da Africa, America e Asia&Oceania e al massimo due europee. Di conseguenza all’Italia potrà capitare dalla fascia 1 Filippine, Usa o Australia, non la Spagna. Nella 5 Iran, Rep. Dominicana, Finlandia, Nuova Zelanda. Nella 7 Giordania, Giappone, Angola, Costa d’Avorio. Se capita l’Australia, per dire, non potrà esserci la Nuova Zelanda.

Squadre divise in 8 gironi da 4. Le prime due di ogni gruppo alla 2ª fase (1 e 3 settembre), in 4 gruppi da 4 ciascuno (gruppi I-L). Le prime due all’eliminazione diretta (Quarti 5/6 settembre, Semifinali 8, Finali il 10). Le squadre escluse dai quarti giocheranno per il 5°-8° a eliminazione diretta (7-9 settembre). E c’è la qualificazione olimpica. I Mondiali assegnano 7 posti più l’ospitante (Francia): 2 all’America, 2 Europa, 1 Africa, 1 Asia, 1 Oceania. Ma vale anche per le squadre per i 4 Preolimpici da 6. Il Mondiale porta ai Preolimpici 1 asiatica, 1 africana, 1 americana (le meglio piazzate non già a Parigi), più altre 16. Per andare al Preolimpico basta cioè superare la 1ª fase.