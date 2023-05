"Stranieri e tiro da tre hanno frenato l'Italia del basket"

Erano addirittura 13 le Coppe dei Campioni lombarde rappresentate nell'evento organizzato martedì sera da Liba Italia, associazione che riunisce a sé tante ex stelle del basket e che ha voluto celebrare con i campionissimi dell’epoca il quarantesimo anniversario del derby lombardo che valse la Coppa Campioni del 1983 vinta a Grenoble da Cantù su Milano e la medaglia d’oro conquistata dall’Italia sempre nello stesso anno, con la Nazionale guidata da Sandro Gamba, che vinse per la prima volta nella sua storia gli Europei. A 40 anni da quei risultati memorabili lo sponsor della serata Acqua San Bernardo ha voluto allargare la festa anche alle altre società storiche della Lombardia che tra maschile e femminile vantano ben 13 Coppe Campioni in bacheca e che fanno del territorio uno dei più floridi per quello che riguarda la pallacanestro maschile e femminile: 5 le coppe conquistate dalla Pallacanestro Varese, tre dall’Olimpia Milano, due di Cantù e il titolo europeo femminile per club centrato in passato dal Geas Sesto San Giovanni e due volte dalla Comense. Ricchissimo era anche il parterre di ospiti tutti di livello assoluto e tutti rappresentanti di un periodo a dir poco memorabile per la pallacanestro italiana che dominava con le sue squadre anche a livello europeo.