Italbasket, c'è Thompson. E ci sarà Montonati

Torino - In attesa della decisione di Paolo Banchero - che scommettiamo, lavorerà in estate senza nazionali - l’Italia dei canestri non aspetta Banchero, ma lavora in prospettiva immediata e futura. E mette in tasca due passaporti, pensando a un terzo. Nell’immediato si punta ad avere già per il Mondiale Darius Thompson, playmaker del Baskonia Vitoria che ha chiuso al nono posto l’Eurolega. Thompson ha appena compiuto 28 anni, ha struttura (è 1,93) e a Brindisi dove ha giocato due stagioni ha trovato l’amore, sposando Chiara Pacifico. Dal matrimonio l’idea di diventare italiano. Per esserlo a tutti gli effetti, gli manca ancora un documento per il quale volerà a Brindisi appena finita la stagione nella Liga Acb dove il Baskonia è appaiato al Barcellona con 26 vittorie su 31 e domani giocherà il penultimo turno. In campionato viaggia a 9,6 punti e 6,1 assist, in Eurolega ha chiuso con 12,6 punti e 6,7 assist. Una volta completato l’iter spetterà alla Fip la corsa contro il tempo per averlo disponibile già a Manila. Attraverso il debutto azzurro Thompson sarà italiano a tutti gli effetti anche per i campionati italiani. E dunque diventerà oggetto del desiderio per Milano e Virtus, del resto la sua condizione di mercato sarà migliore anche per il mercato europeo. Si tratterà certamente di un colpo importante anche per il ct azzurro Gianmarco Pozzecco. Ovviamente rientrerà negli assimilati, dunque l’Italia dovrà sceglierne soltanto uno. Darius ha già dato la sua disponibilità ufficiale. E, al di là del cuore, c’è un indubbio vantaggio di mercato, già illustrato.