Basket, Italia verso i Mondiali: test estivi contro Jokic e Antetokounmpo

Dieci giorni in Trentino e 7 amichevoli di alto livello per preparare al meglio i mondiali. La nazionale di basket guidata da Gianmarco Pozzecco si prepara all'estate di lavoro in vista della rassegna iridata che si giocherà dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giappone. Gli Azzurri, inseriti nel gruppo A di Manila con i padroni di casa delle Filippine, la Repubblica Dominicana e l'Angola , si raduneranno dal 24 luglio al 2 agosto a Folgaria. Dal Trentino, anche quest'anno sede del training camp di Italbasket, partirà la strada verso l'esordio mondiale del 25 agosto contro l'Angola alla Philippine Arena.

Italia, amichevoli di lusso contro Jokic e Antetokounmpo

"Quando si torna in una località dopo tanti anni - ha detto il presidente FIP Giovanni Petrucci a proposito del training camp a Folgaria - significa che la si sente un po' come casa. Anche quest'anno la Nazionale è chiamata a dare il massimo in un'estate lunga e intensa e l'impegno del Mondiale ha una vista privilegiata sui Giochi Olimpici di Parigi 2024". Poi la squadra si trasferirà a Trento per partecipare all'ottava edizione della Trentino Basket Cup (4-5 agosto). L'Italia giocherà la semifinale contro la Turchia, l'altra tra Capo Verde e la Cina di coach Sasha Djordjevic. Sabato 5 agosto le finali. Il programma delle amichevoli proseguirà con l'Aegean Acropolis Tournament, dove l'Italia affronterà ad Atene la Serbia di Nikola Jokic il 9 agosto e la Grecia di Giannis Antetokounmpo il 10 agosto. Ultima amichevole in Italia prima della partenza per l'Asia il 13 agosto a Ravenna contro il Portorico.