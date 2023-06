Basket, Europei femminili: Italia ko al debutto con la Repubblica Ceca

TEL AVIV (Israele) - È decisamente amaro l'esordio della Nazionale femminile di basket all'Europeo: le azzurre sono state sconfitte 61-58 dalla Repubblica Ceca al termine di una partita molto equilibrata, che ha visto l'Italia in testa anche di 14 punti nel terzo quarto. Domani si torna in campo alle 14.30 contro Israele (diretta RaiSport, Eleven Sports, Dazn e SkySport). Domenica l'ultimo impegno del girone, contro il Belgio, alle 14.15. "Congratulazioni alla Repubblica Ceca per l'energia messa in campo e per averci continuato a credere, anche sul -14. Il nostro approccio non è stato dei migliori ma pur non giocando una grande pallacanestro eravamo riusciti a ottenere un buon vantaggio nel terzo quarto", ha detto il ct azzurro, Lino Lardo. "In quel momento avremmo dovuto uccidere la partita e invece abbiamo rimesso in corsa la Repubblica Ceca. Ora non ci resta da fare altro che resettare e tornare in campo domani contro Israele, senza pensare troppo all'opportunità sprecata oggi".