Basket, Zandalasini show: riscatto Italia contro Israele

Pronto riscatto dell'Italia agli Europei femminili di Tel Aviv. Dopo la sconfitta di ieri contro la Repubblica Ceca, la Nazionale di coach Lino Lardo ha battuto le padrone di casa di Israele per 88-68. Protagonista assoluta Cecilia Zandalasini autrice di 33 punti. L'Italia tornerà in campo domenica 18 giugno, alle 14.15, per l'ultimo impegno del girone, contro il Belgio. L’eventuale spareggio al termine della prima fase (la prima accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano) si giocherebbe il 19 giugno contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro). Il 20 trasferimento a Lubiana, dove si giocherà la fase finale. Le prime sei squadre dell’Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre-Olimpico si qualificherebbero solo le prime 5 dell’EuroBasket Women.