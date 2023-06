Nba, Banchero a Portofino e i tifosi impazziscono: "Scegli l'Italia"

TORINO - Paolo Banchero è da alcuni giorni in Italia. Per vacanza. E per sponsor. Il fenomeno che arriva dalla Nba, miglior debuttante dell'anno con la maglia degli Orlando Magic, è a tutti gli effetti americano e anche italiano, grazie a papà, di origine ligure. Lo si può incontrare tra Portofino e le Cinque Terre, dove si sta riposando, tra un tuffo acrobatico e un giretto in motoscafo. Rigorosamente con la bandiera tricolore, come sul suo profilo di twitter. Paolo però deve ancora dare una risposta al ct Pozzecco: non ha deciso con quale nazionale giocherà. Ma i tifosi, impazziti, nell’account Instagram, sotto le foto in Riviera, gli fanno un accorato appello: «Scegli l’Italia, dai». Il Poz accetterà con serenità, qualunque sia la scelta. «Saresti l’idolo di una Nazione», insistono. Di sicuro, Paolo è e rimarrà Paolo, il ragazzo al mare.