Basket, Italia fuori agli ottavi dell'Europeo femminile: vince Montenegro

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) - Il cammino dell'Italia all'Eurobasket femminile si ferma agli ottavi. Alla Shlomo Arena di Tel Aviv lo spareggio per un posto ai quarti di finale contro la Francia premia il Montenegro, che batte le azzurre 63-49. Solo Olbis (10 punti) in doppia cifra nel quintetto di coach Lardo che resta dunque fuori dalla fase finale di Lubiana. Per le montenegrine super prestazioni con tre in doppia cifra Jovanovic (17), Lekovic (15), Mack (13 e 15 rimbalzi) che vale l'accesso tra le migliori otto della competizione continentale.